Miért teszik ezt a gyerekekkel? Furcsa törvénymódosítás jelent meg

A Népszava egy gyermekvédelmi szakmát ismerő forrására hivatkozva írja, hogy havonta 300-400 gyermek kerül be a rendszerbe, ami azt jelenti, hogy az eltávozottak helye gyorsan betelik.

A rendelkezés értelmében, ha egy gyermek három hónapnál hosszabb ideig van távol engedély nélkül, a helyére ideiglenesen más gyermek is elhelyezhető. A szökésben lévő gyerekek pontos számáról nincsenek nyilvános adatok, de Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója szerint mintegy ezer gyermek tartózkodik engedély nélkül távol, közülük 400-500 fő hosszabb időn át.

