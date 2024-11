Ide dobhatjuk, a MOHU egymilliót ad belőle

Olyan területeken ad kukákat a hulladék-koncesszió győztese, ahol a papír-műanyag-fém hulladékok gyűjtése eddig zsákokban történt, illetve ott, ahol bevezetik a konyhai élelmiszer-hulladékok gyűjtését – közölte a vállalat kedden az MTI-vel. Ingyen biztosítják az eszközöket, amelyeket a területi szolgáltatók juttatnak el a háztartásokhoz.

Az edények fele az élelmiszer-hulladékok, a másik félmillió pedig a papír-, műanyag- és fémhulladék szelektív gyűjtésére szolgál majd.

A kukák a zsákokat váltják fel

A vállalat igényfelmérése alapján eddig nyolc regionális hulladékgazdálkodási szolgáltató kapott összesen 202 ezer, papír-, műanyag- és fémhulladék szelektív gyűjtésére szolgáló kukát, ezeket 230 településen osztják ki. A kiosztás folyamatos, mostanáig mintegy 100 ezer gyűjtőedény jutott el a háztartásokhoz, ez az év végére 150 ezerre emelkedik.

A kuka nem szakad el

A korábban használt szelektív szemeteszsákok könnyen elszakadnak, kevesebb hulladékot képesek befogadni, illetve felesleges hulladékot generálnak, míg az új, merevfalú kukák időtállók, segítségükkel a hulladék jobban tömöríthető, a gyűjtés pedig ezzel hatékonyabb – jelezte a MOHU.

A vállalat az élelmiszer-hulladékok gyűjtésében is jelentős fejlesztéseket hajt végre a körforgásos gazdaság erősítése jegyében. A közlemény szerint a leghatékonyabb megoldást az élelmiszer-hulladék házhoz menő gyűjtése jelenti.

Ezért 2024-ben tesztjelleggel, elsősorban 14 településen, azok társasházas övezeteiben biztosítanak 14 ezer 120 literes, gumitömítéssel és patentzárakkal ellátott kukát, illetve a társasházakban található lakásoknak 188 ezer, szag-és kifolyásmentes 5 literes edényt. A házhoz menő gyűjtés már folyamatban van.

A MOHU vállalta, hogy a települési hulladékoknál 2035-ig eléri az Európai Unió által meghatározott 65 százalékos újrahasznosítási arányt. Ez a szám Magyarországon jelenleg 32 százalékon áll.

Sokaknak elege lett a sorbaállástól és a tömegtől

A MOHU folyamatosan szerez be új kukákat: a papír-, műanyag- és fémhulladék gyűjtésére további 293 ezer szelektív kukát szerez be és oszt ki 334 településen, míg az élelmiszer-hulladékok gyűjtéséhez további 16 ezer 120 literes, illetve 384 ezer 5 literes edény beszerzése van folyamatban, kiterjesztve a rendszert újabb településekre is.