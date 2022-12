A hazugságok miatt nyújt szánalmas teljesítményt az orosz hadsereg?

Miért adott parancsot Putyin Ukrajna lerohanására? Miért vallott a támadás eredeti terve csúfos kudarcot? Miért kényszerülnek újra és újra visszavonulásra az orosz erők és miért szenvednek borzalmas veszteségeket? Természetesen nincs mindennek csupán egyetlen oka, de mindegyikben szerepet játszik a hazugságok hálója, amely az orosz állam és társadalom minden szegmensét áthatja - állítja laptársunk, a Privátbankár cikke.

Az oroszok vranjónak nevezik azt a fajta hazugságot, amikor egy hierarchikus szervezetben az alárendeltek azt mondják a feljebbvalóiknak, amit azok hallani szeretnének, a feljebbvalók pedig elffogadják és továbbítják felfele, amit hallanak, mert nekik is ez áll érdekükben. A vranjo minden hierarchikus szervezetben, például nagy cégekben is jelen van kisebb-nagyobb mértékben, de leginkább ott tud igazán elburjánzani, ahol autokratikus vezetési módszerek működnek, és ahol a szervezet tagjai karrierjüket, vagy akár még szabadságukat, személyes biztonságukat is kockáztatják, ha nem azt mondják, amit fentről hallani szeretnének tőlük.

Nem véletlen, hogy a vrajno a cári, majd szovjet hagyományokra ráépült putyini rezsimben mindenhol ott van. Putyin úgy hozta meg a döntését Ukrajna megtámadásáról, hogy olyan jelentéseket kapott a hírszerző szolgálatoktól, a külügytől, az ország gazdasági helyzetéről, és leginkább a haderő felkészültségéről, amilyeneket hallani akart. Az eredményt ismerjük, az egész világ megdöbbent azon, hogy a korábban a világ második legerősebbjének tartott haderejéről kis túlzással az derült ki, hogy még Ukrajnában is csak a második legerősebbnek számít.

Békeidőben egy hadseregben nagyon könnyű elkendőzni a valóságot, ha ez mindenkinek érdekében áll, hiszen külső ellenőrzés nem igazán lehetséges, és mindenki jól jár azzal, ha az egységeket jól kiképzettnek, a felszerelést tökéletes állapotúnak, a hadgyakorlatot sikeresnek jelentik. Háborúban azonban a valóság szembejön, és akkor a korábban ártatlannak látszó kisebb-nagyobb hazugságokból felépült légvár ledől, a katonák pedig meghalnak.

Folyamatosan ölnek a hazugságok

De a hazugságok hálója sokkal erősebb az orosz haderőnél, minthogy teljes szervezeti átalakítás nélkül szétszakítható legyen, így hiába a vártnál gyengébb teljesítmény, a rendszer működik tovább, minden egység kicsit jobb eredményeket, kicsit nagyobb harcértéket, kicsit több kilőtt ukrán páncélost jelent le. Csakhogy ezek a jelentések összeadódnak, és a magas rangú parancsnokok ezek alapján hozzák a döntéseiket, hiszen nem tudják személyesen leellenőrizni minden egyes egységük valós állapotát, a felszámoltnak jelentett ellenséges ellenállási gócokat.

A hazugságokkal teli jelentések eredményei viszont rossz döntések lesznek, amelyek véres veszteségekben, elakadt támadásokban, összeomló védelmi vonalakban mutatkoznak meg, miközben a beérkező jelentések alapján készült modellek és tervek alapján nem ezeknek kellene történnie. Számtalan példát lehet mondani az ukrajnai háború elmúlt hónapjaiból, amikor a valóság ledöntötte az orosz haderő által épített légvárákat, a harkivi ellentámadástól az ukrán légierő többszörös elpusztításáról szóló jelentéseken át a herszoni visszavonulásig, illetve a most is zajló, borzalmas veszteségeket hozó, Bahmut elfoglalásáért indított orosz támadássorozatokig.

Azt, hogy a hazugságok iszonyatos károkat okoznak az orosz haderőnek, nemcsak a nyugati szakértők, hanem maguk az egymást hazudozással vádoló orosz tisztek és katonák, valamint a háborúpárti orosz sajtómunkások és véleményformálók is látják, a hírdhedten radikális orosz propagandista, Vlagyimir Szolovjov például a herszoni visszavonulás kapcsán a ranglétra "tetejétől az aljáig" érő hazugságtengerről beszélt, és sajnálkozott azon, hogy a hazudozó tisztek közül egyet sem állítottak a falhoz.

