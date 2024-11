Amerikai elnökválasztás: a billegő államokon a világ szeme

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Hasonló hangulat tapasztalható Michiganben is, ahol a Guardian beszámolója szerint „feszült idegesség” érezhető a Demokrata Párt eredményváró rendezvényén. Sharif Street, a pennsylvaniai Demokrata Párt vezetője elmondta: „az emberek idegesek, de azt gondolom, meg fogjuk nyerni” a választást.

Harris „egy teljesen üres kampusznak fog beszélni, ha nem jelenik meg hamar” – írta a New York Times helyszíni tudósítója. Amikor Észak-Karolinát Trumpnak adták, a korábban önfeledten táncoló tömegen „síri csönd” lett úrrá.

Friss információk szerint Georgia államot is Trump nyerte. Az államban még mindig körülbelül 400 ezer szavazat feldolgozása folyik, ezek jelentős része az atlantai nagyvárosi körzet környékéről érkezett személyes szavazatokból áll. Emellett a Savannah környékén is több mint 10 000 levélszavazat vár ellenőrzésre és feldolgozásra. Gabriel Sterling, a helyi választási hivatal vezetője szerint „ezek az elővárosi körzetek lesznek a döntőek”, amelyek kimenetele komolyan befolyásolhatja az eredményeket.

A CNN előrejelzése szerint Donald Trump nyeri az egyik kulcsfontosságú billegő államot, Észak-Karolinát, amely 16 elektori szavazatot jelent. Ez az állam az egyik leginkább megosztott az Egyesült Államokban, és míg Barack Obama 2008-ban győzni tudott itt, azóta szűken, de rendre a republikánus jelöltek javára dől el. Trump itt már 2020-ban is győzött – habár akkor az országos versenyben Joe Biden került ki győztesen.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!