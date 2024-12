Aszad gépe nem érkezhetett meg sehova, minden bizonnyal lezuhant

Két magas rangú katonatiszt azt közölte a Reuters hírügynökséggel, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnök vasárnap Damaszkuszból ismeretlen helyre repült. A hadsereg tisztjei szerint felszállt a repülőre. Aszad holléte – beleértve feleségét, Aszmát és két gyermeküket – ismeretlen. A Syrian Air gépe felszállt a damaszkuszi repülőtérről körülbelül abban az időben, amikor a hírek szerint a lázadók elfoglalták a fővárost – derül ki a Flightradar webhely adataiból.

A gép kezdetben Szíria tengerparti régiója felé repült, amely Aszad alavita fellegvára volt, de aztán hirtelen megfordult, és néhány percig az ellenkező irányba repült, majd eltűnt a térképről.

The aircraft history of Assad’s plane stops near Homs. What happened? Did he, uh … crash? pic.twitter.com/MQlgMMQgA7