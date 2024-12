Átláthatatlan pénzügyi manőverekbe keveredett a magyar kormány a balkáni porondon

A boszniai Szerb Köztársaság kormányától származó információ szerint egy magyar közvetítő révén jutott el egy százmillió eurós (41 milliárd forint) hitel az Orbán Viktor szövetségesének mondott Milorad

Dodik vezette boszniai Szerb Köztársaságba – írta a Hvg.hu.

Kapcsolódó cikk Letartóztattak egy szerb minisztert? Újabb hullámokat vet az újvidéki tragédia Tizenegy embert vettek őrizetbe az újvidéki pályaudvaron történtekkel kapcsolatban, állítólag a lemondott miniszter is köztük van.

A hírportál értesülései szerint nem kizárt, hogy a pénz része annak az orosz hitelnek, amit Moszkva az Oroszország elleni szankciók miatt nem tud eljuttatni Boszniába. Az sem kizárt, az átutalást a Dodik elleni

szankciók nehezítik meg. „Nem fogom megmondani önöknek, honnan van a százmillió euró. A polgárokat ez nem érdekli” – mondta egyebek mellett Radovan Viskovics, a boszniai Szerb Köztársaság (RSZ) miniszterelnöke, amikor arról számolt be, hogy a boszniai entitás hitelt kapott a költségvetés rendbetételére.

A BN a Viskovics-kormánytól származó értesülésekre hivatkozva arról számolt be, hogy magyar közvetítéssel érkezik a pénz az RSZ-be és az is kiderült, hogy az utalást elintéző magyar magánvállalat 12

millió konvertibilis márka (2,25 milliárd forint) közvetítői díjat számolt fel. A hitelt állítólag öt százalékos

kamatra, ötéves türelmi idővel kapta a szerb entitás. A HVG szarajevói értesülései szerint nem kizárt, hogy a magyar közvetítéssel érkező pénz éppen az oroszok által felajánlott hitel részét képezi. Állítólag Alekszandar Vucsics szerb államfő is akart segíteni a pénz átutalásában. Ettől azonban amerikai nyomásra elált.