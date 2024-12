Az első lépés a béke felé? Fontos dologban változtatott Ukrajna

Melnyik, aki korábban Németországban és Brazíliában is betöltött nagyköveti tisztséget, azt mondta, hogy ezek a garanciák két- vagy többoldalú megállapodások formáját ölthetnék az EU- és NATO-országokkal, és egy Oroszországgal kötendő szélesebb körű békeszerződés részévé is válhatnának.

A lap kommentárja szerint ez egyértelmű retorikai változást jelent, miután a külügyminisztérium még a hónap elején is elutasított minden olyan biztonsági garanciát, amely a szövetség teljes jogú tagságát helyettesítené. „Partnereinknek gondosan le kellene írniuk, hogy milyen katonai eszközökkel fogják megvédeni Ukrajnát, ha Oroszország ismét támad” – mondta most Melnyik, kiemelve, hogy a Budapesti Memorandumhoz hasonló »pusztán politikai ígéreteken« túlmutató garanciákra van szükség.

Andrij Melnyk, Ukrajna újonnan kinevezett ENSZ-megbízottja korábban németországi és brazíliai nagykövetként is szolgált. Fotó: Ukrajna németországi nagykövetsége

Ukrán tisztviselők következetesen úgy mutatták be a NATO-tagságot, mint az egyetlen járható utat az igazságos és tartós ukrajnai béke felé, bár elismerték, hogy maga a csatlakozás a tűzszünet előtt valószínűtlen. Melnyik hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenleg inkább arra összpontosít, hogy szilárd garanciákat biztosítson a védelmére, mintsem hogy a NATO-tagságra törekedjen a közeljövőben.

Ukrajna NATO-csatlakozása továbbra is napirenden van, de a diplomáciai erőfeszítések jelenleg az erős biztonsági garanciák megszerzésére összpontosítanak – mondta Andrij Melnyik, Ukrajna újonnan kinevezett ENSZ-megbízottja a Berliner Morgenpostnak. Az inerjút a Kyiv Independent szemlézte vasárnap.

A NATO-tagság eddig megkérdőjelezhetetlen fontosságú volt Ukrajnának, Oroszország számára viszont kizárt bármilyen tárgyalást a békéről már ennek emlegetése is. Ukrajna ENSZ-megbízottja azonban most más húrokat pendített meg.

