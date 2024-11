Donald Trump győzelmi beszéde: meggyógyítja Amerikát, aranykort hoz

Donald Trump, az amerikai elnökválasztás republikánus jelöltje nagy taps közepette lépett színpadra a Palm Beach-i kampányrendezvényen, ahol felesége, Melania Trump, a fia, Barron, és választott alelnökjelöltje, JD Vance kísérték. Bár Trump még négy elektori szavazatra van a hivatalos győzelemtől, a beszédében már győzelmet hirdetett, és köszönetet mondott a szavazóknak, akik újra bizalmat szavaztak neki, így a „45. és 47. elnökük” lehet.

Trump külön köszöntötte JD Vance-t, akit a következő alelnökének nevezett, és gratulált neki a kampányához. Vance, aki a közönség lelkes ovációjától kísérve vette át a mikrofont, Trump kampányát a „politikai visszatérés legnagyobb példájának” nevezte. Trump visszaemlékezett, milyen ellenállást váltott ki Vance választása, és kijelentette, hogy „ő volt a helyes döntés”.

Trump beszédében „páratlan és erős mandátumot” említett, amelyet Amerika adott nekik, és amely lehetőséget biztosít az ország újbóli felemelésére. Kiemelte céljai között a határok rendezését, valamint a „gyógyítás” ígéretét is megfogalmazta. Az este során Trump megjegyezte, hogy ez lehet az ország „aranykora”, és „csodálatos győzelem az amerikai emberek számára”.

A színpadon Trump köszönetet mondott feleségének, Melania Trumpnak is, akit „First Ladyként” emlegetett, és dicsérte új könyvét, amit „az ország első számú bestsellerének” nevezett.

