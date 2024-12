Orbán Viktor szövetségesének kezében a francia kormány sorsa

Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés (RN) vezetőjét egy most folyó perben eltilthatják a politizálástól, ami kapóra jöhet pártfogoltjának, a 29 éves, ambiciózus Jordan Bardellának, aki ezzel szabad utat kaphat az Elysée-palotához.

Kapcsolódó cikk Kígyót melenget keblén Marine Le Pen, Orbán Viktor szövetségese? Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés (RN) vezetőjét egy most folyó perben eltilthatják a politizálástól, ami kapóra jöhet pártfogoltjának, a 29 éves, ambiciózus Jordan Bardellának, aki ezzel szabad utat kaphat az Elysée-palotához.

Michel Barnier francia miniszterelnök arra készül, hogy a parlamenten keresztüldöngölje a 2025-ös költségvetés társadalombiztosítási törvénytervezetét, így sebezhetővé válik, hogy szélsőjobboldali és baloldali riválisai megdöntsék egy esetleges bizalmi szavazáson – jelentette a Reuters. Miután az utolsó pillanatban engedményt tett a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) párt támogatásának elnyerésére a nap folyamán, Barnier végül úgy döntött, hogy az alkotmány 49. paragrafusának 3. cikkelyére hivatkozik, hogy szavazás nélkül terjeszthesse be a törvényjavaslatot – jelentette a francia sajtó. Még hétfőn a gyógyszer-térítések tervezett csökkentésének elvetését ajánlotta fel, ami kevésnek bizonyult — számolt be róla a Reuters.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!