Gyanús orosz hajót fogtak ott, ahol nagyon nem kellett volna lennie

A Guardian cikke szerint az ír haditengerészet kikísért egy orosz kémhajót az Ír-tengerről, miután az belépett ír felségterületre, és olyan régióban mozgott, ahol kritikus fontosságú energia- és internetes tenger alatti vezetékek és kábelek találhatók.

A hajót csütörtökön észlelték Dublintól keletre és a Man-szigettől délnyugatra, de a norvég, amerikai, francia és brit haditengerészeti és légvédelmi szolgálatok jelentése szerint a múlt hétvégén ez a hajó egy orosz hadihajót, a Golovko Admirálist kísérte át az Angol-csatornán.

Az ír haditengerészet LÉ James Joyce nevű hajója pénteken hajnali 3 óra körül kikísérte az ír kizárólagos gazdasági övezetből, a légierő pedig továbbra is figyelemmel kísérte a dél felé tartó hajó mozgását.

Russian "research vessel' / spy ship Yantar currently loitering over underwater infrastructure in the Irish Sea off the Isle of Man. (Monitored by P-8A aircraft and possibly HMS Iron Duke)



The vessel switched on AIS briefly this afternoon.



Great OSINT work by @auonsson pic.twitter.com/JEs867I2Fk