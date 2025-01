Így verhette át szövetségesét Vlagyimir Putyin

A Portfolio szúrta ki a Newsweek cikkét, amely szerint Kamel Szakr, aki korábban Bassár el-Aszad tanácsadója volt, azt állítja, hogy az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szándékosan hagyta figyelmen kívül Aszad segélykérését Szíria élén töltött utolsó napjaiban.

Szakr beszámolója alapján Aszad tavaly novemberben Moszkvába utazott, hogy biztosítsa az orosz támogatást, amikor a felkelők már jelentős területeket foglaltak el Aleppóban. A tervezett találkozó Putyinnal azonban elmaradt.

A cikk szerint ez azt jelzi, hogy Putyin előre látta a szíriai rezsim bukását, és nem állt érdekében fenntartani a szoros kapcsolatokat. Szakr hangsúlyozta, hogy Moszkva még arra sem adott választ, hogy folytassák-e az iráni repülőgépek áthelyezését a Hmeimim légibázisra.

A szíriai-amerikai újságíró, Hasszán I. Hasszán megerősítette a történteket egy X-bejegyzésben: „Aszad akkor vette észre, hogy bajban van, amikor Putyin három napig nem válaszolt a hívásaira.” Egy alkalommal Aszadnak azt mondták, hogy Putyin Fehéroroszországban utazik, és nem elérhető.

Assad realized he was in trouble when Putin would not pick up his calls from Tuesday to Thursday (three days before his departure from Syria). At one point, Assad was told Putin was traveling (in Belarus) and wouldn’t be able to take the call.