Itt a vége: lemondott a megbuktatott miniszterelnök Franciaországban

Mindenekelőtt Európa, s azon belül is az Unió szempontjából nem mindegy, mit cselekszik a köztársasági elnök. Mindenesetre nincs nagy mozgástere.

Macron csütörtökön találkozott szövetségeseivel, és a parlamenti vezetőkkel is konzultál az új kormányfő kinevezéséről. A veterán politikus Barnier, akit Macron alig három hónapja nevezett ki, a modern francia történelemben a legrövidebb ideig volt miniszterelnök. Azután veszítette el a bizalmatlansági szavazást, hogy nem kapott elég támogatást a jelentős deficit megfékezésére irányuló költségvetési törvényhez sem.

