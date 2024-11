Kárpátalját is elérte az oroszok támadása, lépett a lengyel légierő – Szijjártó Péter is megszólalt

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Szijjártó Péter azt közölte, vasárnap rakétabecsapódások történtek Kárpátalja megyében. A megyei kormányzó tájékoztatása szerint sem áldozatok, sem sérültek nincsenek. „Ugyanakkor ezek a ma hajnali események is arra mutatnak rá, hogy tovább kell fokozni a béketörekvéseket, mert minden egyes nap újabb és újabb pusztítással jár, s minden egyes nap a háború eszkalálódásának veszélyét hozza magával” – tette hozzá a miniszter az MTI szerint.

Lengyelország bejelentette: a támadásra reagálva harci repülőgépei az ország szövetségeseinek támogatásával járőröznek, hogy biztosítsák az ország légterét. Lengyel közlés szerint az oroszok cirkálórakétákat, ballisztikus rakétákat és drónokat is bevetnek, egyebek mellett nyugat-ukrajnai célpontok ellen is.

Oroszország az egyik legnagyobb légitámadást indította békés ukrajnai célpontok ellen vasárnap hajnalban – mondta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Herman Haluscsenko energiaügyi miniszter a Telegram üzenetküldő alkalmazásban jelentette be, hogy heves rakétatámadások célpontjai Ukrajna-szerte az energetikai létesítmények, ami miatt le kellett kapcsolni az áramszolgáltatást. Az ukrán légvédelmi egységek igyekeznek elhárítani az orosz rakétatámadást egyebek mellett Lviv megyében és a fővárosban – közölte a hadsereg. Beszámolók szerint Ukrajna szinte teljes területét támadás érte. Nem tudni, hogy a támadás részeként érkezett-e a Kárpátalján lezuhant katonai drón, illetve rakéta.

A megyei katonai közigazgatás vezetője, Miroszlav Bileckij közlése szerint vasárnap reggel lezuhant egy pilóta nélküli légi jármű a Munkácsi járás hegyvidéki területén. Közölte azt is, hogy a támadásban senki sem sérült meg, és egyelőre kritikus infrastrukturális létesítmények károsodásáról sem érkezett adat. Folyamatban van annak a helynek a pontos beazonosítása, ahol a drón földet ért. Sajtóértesülések szerint az eszköz egy erdős területen csapódott be Klucsarki (Várkulcsa) és Pavsino (Pósaháza) települések közelében.

Egy harci drón zuhant le, valószínűleg a kárpátaljai Pósaháza közelében, nem sérült meg senki – vette át a helyi Kiszo.net (Kárpáti Igaz Szó) értesülését a hvg.hu . Egy rakéta is megsértette a kárpátaljai légteret.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!