Ki nem találná, kikkel repülne a világűrbe Szijjártó Péter

Kiemelte, hogy zajlik már annak a magyar űrhajósnak a kiképzése, aki a Nemzetközi Űrállomáson fontos kísérleteket fog végrehajtani, amitől az egész hazai szektor kaphat egy új lendületet, és szép ereményt lehet elérni, ha sikerül összekapcsolódni az argentin űriparral is. Aláhúzta, hogy mind a két ország használ atomenergiát, s mindkét országban zajlik jelenleg is nukleáris beruházás.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy öt fontos megegyezést írtak alá, amelyek újabb lendületet adnak az együttműködésnek, különös tekintettel arra, hogy a ma legmodernebb, leginnovatívabb iparágak is érintettek, az űripar és a nukleáris ipar.

Szövetségesek vagyunk (…) Ezért támogatjuk azt, hogy Argentína minél több nemzetközi szervezetben minél erőteljesebb pozíciót szerezhessen, hiszen ez nekünk is jó. Ezért támogatjuk azt, hogy Argentína be tudjon lépni az OECD-be, és hogy a NATO-partnerség keretében a NATO és Argentína között minél szorosabb együttműködés jöjjön létre

