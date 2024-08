Kiderült, valójában miért hatolt be Ukrajna Oroszországba

Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna katonai behatolása az oroszországi Kurszki területre egy ütközőzóna létrehozását célozza, hogy megakadályozza Moszkva további támadásait a határon túlról.

Ez volt az első alkalom, hogy az ukrán elnök egyértelműen fogalmazott az augusztus 6-án indított hadművelet céljairól - írja összefoglalójában a The Guardian. Korábban Zelenszkij arra utalt, hogy a határ menti Szumi régió településeit szeretnék megvédeni a folyamatos tüzérségi támadásoktól.

Zelenszkij vasárnap esti beszédében azt mondta: „Most a védelmi műveletekben összességében az az elsődleges feladatunk, hogy a lehető legtöbb orosz háborús potenciált megsemmisítsük, és maximális ellentámadást folytassunk. Ez magában foglalja egy pufferzóna létrehozását az agresszor területén - erről szól a Kurszki területen folytatott művelet”.

Mélyen Oroszország területére hatoltak be az ukrán harckocsik.

Fotó: Ukrán védelmi minisztérium

Nem ütköztek komoly orosz ellenállásba

Kijev korábban keveset mondott a tankokkal és más páncélozott járművekkel Oroszországba való benyomulásának céljairól. A második világháború óta az Oroszországot ért legnagyobb támadás váratlanul érte a Kremlt, és eredményeképpen több tucat falu és több száz fogoly került ukrán kézre. Az ukránok több irányból mélyen behatoltak a régióba, kevés ellenállással találkoztak, káoszt és pánikot szítottak, miközben civilek tízezrei menekültek el.

A pufferzóna létrehozásával kapcsolatos megjegyzéseiben Zelenszkij azt mondta, hogy az ukrán erők jó eredményeket értek el, amire nagyon nagy szükségük volt.

Kapcsolódó cikk A kurszki offenzíva megállíthatatlan, Ukrajna már 74 településsel bővítette „cserealapját” Nem céljuk a kurszki régió tartós megszállása. Oroszország behívatta Moldova nagykövetét.

Az Institute for the Sudy of War megvizsgálta azokat az állításokat amelyek szerint Ukrajna kurszki hadművelete az első hat nap alatt 800 négyzetkilométernyi területet érintett. A behatolás „nagyrészt felkészületlen, felszereletlen és elhagyott orosz védelmi állásokat támadott a határ mentén” - írta az amerikai kutatóintézet a konfliktusról szóló napi jelentésében. Ukrajna folytatta gyors előrenyomulását Kurszknál azután is, hogy az oroszok erősítést vezényeltek a térségbe - írják.

Vasárnap Ukrajna azt közölte, hogy egy második kulcsfontosságú hídra is csapást mértek a kurszki régióban, hogy így zavarják meg Moszkva utánpótlási útvonalait.