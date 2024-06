Mi az afrikai SADC, amelynek júniusi ülésén Szijjártó Péter elnököl majd?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer hétfőn bejelentette: hazánk lesz az egyik társelnöke az Európai Unió és az Afrika déli országait tömörítő gazdaságfejlesztési szervezet, a SADC következő közös találkozóján. Vízügyben remélhetnek a magyar cégek üzletet – kérdezi a szintén a Klasszis Média lapcsaládhoz tartozó Privátbankár.

Az Afrika déli országait tömörítő fejlesztési szervezet, az SADC közös projektekre is nyitott

A külgazdasági és külügyminiszter angolai kollégáját, Téte Antóniót fogadta Budapesten. Az európai parlamenti és önkormányzati választás hajrájában az elengedhetetlen migrációs veszély témáján kívül – nem véletlenül – a vízügyi üzleti lehetőségekről is beszélt. A minisztérium közleménye szerint kiemelte, hogy Afrika lakossága a következő húsz évben 750 millió fővel fog nőni, ennyi embernek kell munkahelyet, oktatás, egészségügyi ellátást, tiszta ivóvizet biztosítani. Ezért átfogó afrikai fejlesztési stratégiára lenne szükség az Európai Unió részéről, a kormány pedig a júliusban kezdődő soros magyar elnökség alatt készen áll ezt előmozdítani.

„Június 18-án miniszter úrral ketten fogjuk elnökölni Angolában az Európai Unió és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség együttes miniszteri tanácsülését" – ismertette Szijjártó Péter.

„Minden évben ötven ösztöndíjat adunk az angolai diákoknak, s idén is több mint 870-en jelentkeztek, ami jó hír" – tudatta, miután aláírták az ösztöndíj-program meghosszabbításáról a megállapodást.

Az angolai külügyminiszter, Téte António több, az országában már jelen is lévő vagy ottani piacra lépésre készülő magyar vállalat vezetőjével is találkozott hétfőn.

A Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) egy 16 tagállamból álló regionális gazdasági közösség; Angola, Botswana, Comore-szigetek, Kongói Demokratikus Köztársaság, Eswatini, Lesotho, Madagaszkár, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namíbia, Seychelle-szigetek, Dél-Afrika, Tanzániai Egyesült Köztársaság, Zambia és Zimbabwe. Az SADC küldetése - a szervezet honlapja szerint - a fenntartható és méltányos gazdasági növekedés és a társadalmi-gazdasági fejlődés előmozdítása hatékony, produktív rendszerek, mélyebb együttműködés és integráció, jó kormányzás, valamint tartós béke és biztonság révén; hogy a régió versenyképes és hatékony szereplője legyen a nemzetközi kapcsolatoknak és a világgazdaságnak.