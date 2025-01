Megdöbbentően jó körülmények közt ütközött össze az amerikai gép és a helikopter

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a repülőgépen több, edzőtáborból hazatérő műkorcsolyázó utazott:

Az első információk nem utalnak arra, hogy bármilyen rendkívüli körülmény merült volna fel az ütközés során, Sean Duffy közlekedési miniszter szerint az éjszaka tiszta volt, és mind a repülőgép, mind a helikopter a szokásos repülési sémát követte, és elmondta, hogy nem volt kommunikációs zavar a két repülőgép és az irányítótorony között. Robert Isom, az American Airlines vezérigazgatója pedig arról számolt be, hogy a gépet egy tapasztalt pilóta vezette.

A hatóságok úgy vélik, hogy senki sem élte túl a 64 embert szállító utasszállító repülőgép és a kaotnai helikopter ütközését, amelyen hárman utaztak – írja a New York Times.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!