Megkapta az uniós gigahitel első részét Ukrajna

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője bejegyzésében hangsúlyozta: a háborút Oroszország indította, ezért neki is kell megfizetnie az árát. A befagyasztott orosz vagyonból származó támogatás segíteni fogja Ukrajna gazdaságát és védelmi erőfeszítéseit – tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X közösségi oldalon a hitelfolyósítás kapcsán azt írta, a közel három éve tartó háborúval küzdő Ukrajna „továbbra is számíthat barátaira és partnereire”. Az EU és a G7-országok támogatása pénzügyi stabilitást biztosít Ukrajnának, hogy továbbra is harcolhasson a szabadságáért és győzedelmeskedjen – írta az uniós bizottság elnöke.

A makroszintű pénzügyi támogatás döntő fontosságú Ukrajna sürgető költségvetési szükségleteinek kielégítésében, amelyek – mint írták – jelentősen megemelkedtek az elhúzódó háború miatt. A kölcsönt Ukrajna közvetlenül katonai kiadásainak fedezésére is felhasználhatja, beleértve a védelmi infrastruktúrát is.

A kölcsön folyósításának feltétele, hogy Ukrajna továbbra is elkötelezze magát a hatékony demokratikus mechanizmusok fenntartása és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett, valamint további, egy egyetértési megállapodásban rögzíteni tervezett politikai feltételek teljesítése mellett.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!