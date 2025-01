Navracsics Tiborék korrupció gyanúja miatt kértek brüsszeli vizsgálatot

Egy korrupciógyanús uniós pályázat miatt kér kivizsgálást az Európai Innovációs és Technológiai Intézettől Petri Bernadett miniszteri biztos – közölte a Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

A 24.hu cikke szerint a közvetlen uniós források koordinálásáért felelős biztos arra kíváncsi, mi történt azzal a pályázattal, amelyen 22 európai cég vett részt, akik közt egy magyar nyertes is volt. A pályázatok elbírálása után ugyanis többször is elhalasztották a támogatási szerződés aláírását, majd magát a pályázati kiírást is visszavonták, hiába futott már végig a folyamat.

A magyar pályázót támogató Magyar Fejlesztésösztönző Irodához (MFOI) eljutott a pályázat ellenőrző jelentése, amely összeférhetetlenségre mutat rá a bírálók és a nyertesek között, valamint kiderül belőle, hogy a pályázat egyes bírálói a saját cégüknek folyósították az uniós pénzeket. Ezért Petri, aki az MFOI ügyvezetője, az uniós pénzek sorsának sürgős kivizsgálását követeli Martin Kerntől, az Európai Innovációs és Technológia Intézet igazgatójától.