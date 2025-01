Négyszemközt tárgyal majd Orbán Viktor a NATO-főtitkárral

A Második Reformkor szerint Rogán Antal kitiltási ügye a katonai szövetségre nézve is kockázatot jelent.

A munkaebédre Mark Rutte, a NATO főtitkára is meghívást kapott, Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke pedig részt vesz az aznapi munkavacsorán – olvasható az Európa Unió Tanácsának honlapján.

Havasi Bertalan azt MTI-vel közölte azt is, Orbán Viktor részt vesz az uniós vezetők nem hivatalos brüsszeli ülésén is február 3-án. Az EU állam- és kormányfői a brüsszeli Egmont-palotában gyűlnek össze, ahol az európai védelemről fognak megbeszéléseket folytatni.

A kétoldalú megbeszélésről a NATO hivatalos honlapján is bejelentést tettek.

