Nemcsak Orbán Viktor nagy rajongója Donald Trumpnak

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Orbán Viktor és a magyar kormány tagjai rendszeresen beszélnek arról, hogy sokat várnak Trump esetleges következő elnökségétől, legutóbb például Gulyás Gergely a Kormányinfó keretében is beszélt erről. Úgy tűnik, ez a kormányzati retorika a Fidesz-KDNP szavazók körében is bejött.

Donald Trump és Orbán Viktor személyesen is jópofiztak Fotó: MTI

A 2024. szeptemberi eredmények is azt mutatják, hogy a hazai felnőttek között többen vannak azok, akik Trump győzelmét tartanák üdvözítőnek, de Kamala Harris megjelenésével a demokrata elnökjelölt megítélése jelentősen javult a magyarországi felnőttek körében.

Az IDEA Intézet kutatást végzett arról szeptember 27. és október 7. közt, hogy a hazai felnőtt népesség tagjai szerint a világ biztonsága, békéje szempontjából a republikánusok, vagy pedig a demokraták elnökjelöltjének győzelme számít-e kedvezőbbnek. Mint írták, hasonló vizsgálatra már 2023. áprilisában is sor került, amikor még a demokraták leendő elnökjelöltje Joe Biden volt. Ekkor a hazai felnőtt népesség 30 százaléka úgy érezte, Donald Trump megválasztása a világ biztonsága szempontjából kedvezőbb lenne és csak fele ennyien gondolták ugyanezt Joe Bidenről (16 százalék).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!