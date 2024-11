Orbán Viktorra nem voltak felkészülve Brüsszelben – üzente régi ellenlábasa

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

A cikk szerint Jourová hangsúlyozta, hogy az EU következő bővítése előtt felül kell vizsgálni a 7. cikk szerinti eljárást, amely jelenleg Magyarország ellen zajlik, de megrekedt a Tanácsban. Az egyhangú döntéshozatali rendszer reformját is elengedhetetlennek tartja, hogy egyetlen tagállam – például Magyarország – ne tudja blokkolni az EU működését.

