Orbán Viktort el akarják söpörni, állítja Donald Trump bizalmasa

A Wall Streeten tartott gálán Mága Zoltán hegedűművész is fellépett, az eseményen több mint ezren vettek részt, köztük Donald Trump kampányának vezetői.

Steve Bannon, Donald Trump volt főtanácsadója a New York-i Fiatal Republikánus Klub 112. évzáró gálájának díszvendégeként szólalt fel. Beszédében az ukrajnai háború lezárását és az amerikai infláció csökkentését nevezte meg kiemelt célként.

A gálán Mága Zoltán is fellépett.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!