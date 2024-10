Breaking: Szlovákia nyakába szakadt 800 millió euró a jogállamisági eljárás után

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A lap emlékeztet Fico büntető törvénykönyvi reformjára is 2024-ben, ami hatalmas tiltakozást váltott ki országszerte, és feldühítette az ellenzéket.

Fico többször is megdöbbenést okozott Brüsszelben, amikor kormánykoalíciója elkezdte módosítani a büntető törvénykönyvet, és 2023-ban felszámolta a különleges ügyészséget. Mindkét intézkedést a blokk jogállami normáinak erodálásaként értékelték, és - ahogy a lap fogalmaz - követték Orbán Viktor magyar miniszterelnök forgatókönyvét, amire a Bizottság pénzelvonással válaszolt.

Ám a szlovák parlament közelmúltbeli erőfeszítései „enyhítették a Bizottság bizonyos aggodalmait” – mondta Veerle Nuyts, a Bizottság szóvivője nyilatkozatában, bár továbbra is vannak „függőben lévő kérdések” és „folyamatban lévő megbeszélések”.

Az Orbán Viktor szövetségese által k ormányzott koalíció kísérleteket tett a közmédia ellenőrzésére, megszüntette a különleges ügyészséget, és az elmúlt hónapokban az orosz propagandát is felerősítette - írja a Politico .

A Szlovákiának folyósított kifizetést, amely az egész EU-ra kiterjedő Recovery and Resilience Facility (RRF) 800 milliárd eurós kreetéből származik, az Európai Bizotság blokkolta, hogy nyomást gyakoroljon Robert Fico kormányára.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!