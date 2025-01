Több mint kínos: Rogán Antalt kitiltotta, Romániának vízummentességet adott az Egyesült Államok

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor helyett szegény Rogán Antalt büntetik az amerikaiak – Thank you, Mr. Pressman! Jegyzet arról, hogy Rogán Antalt tiltották ki Amerikából, de az üzenet Orbán Viktornak szólt.

Mindeközben az Egyesült Államok budapesti nagykövete, David Pressman kedden azt jelentette be, hogy az Egyesült Államok szankciós listára helyezte Rogán Antalt, a magyar Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert.

Az amerikai vám- és határvédelem becslése szerint előreláthatólag 2025. március 31-én frissül az elektronikus utazási engedélyezési rendszer (ESTA) nevű online alkalmazás és mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi Románia legtöbb állampolgára számára, hogy a VWP keretében legfeljebb 90 napra turisztikai vagy üzleti céllal az Egyesült Államokba utazzon anélkül, hogy előzetesen amerikai vízumot szerezne be. Ezek az engedélyek általában két évig érvényesek. Az érvényes B-1/B-2 vízummal rendelkező utazók továbbra is használhatják vízumukat az Egyesült Államokba való utazáshoz – közölte az amerikai belbiztonsági minisztérium.

„Ez két olyan kiemelkedő esemény, amely Románia nemzetközi elismerését igazolja, és megerősíti kapcsolatát stratégiai partnereivel” – mutatott rá a román kormányfő. Hozzátette: a döntés hatására a román állampolgároknak nem kell annyi pénzt és időt vesztegetniük, mint eddig, ahhoz, hogy az Egyesült Államokba utazhassanak, viszont szimbolikus jelentőséggel is bír a vízummentesség, amellyel az amerikai partnerek Románia iránti bizalmukat is kifejezték.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!