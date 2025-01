Tragikus hiba okozhatta a légikatasztrófát Washingtonban

Hozzátette, úgy tűnik a tréningrepülést végző helikopter ADS-B jeladója nem volt bekapcsolva, ez az a rendszer, amelynek segítségével a légiirányítás tudja követni a gépet. A szakértő hozzátette, mindez a TCAS-rendszer fontos eleme is, amelyet kifejezetten arra a célra fejlesztettek ki, hogy a hasonló légi ütközések elkerülését biztosítsa.

Geoffrey Thomas légiközlekedési szakértő, a 42kft.com szakportál szerkesztője a Reuters megkeresésére adott gyorselemzést a tragédiáról. Mint mondta, az American Airlines gépe az előírásoknak megfelelően, a légiirányítás utasításait követve, míg a katonai helikopter hatszor is irányt változtatott az ütközés előtt.

