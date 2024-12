Zelenszkij szerint tényleg harcolnak az ukránok ellen az észak-koreai katonák

az észak-koreai katonák eddig nem léptek be a harcokba ukrán földön, de már „érezhető” veszteségeket szenvedtek.

Mint mondta, előzetes adataik ezt igazolják, e szerint jelentős számban harcolnak észak-koreai katonák, megtörtént bevetésük. Hozzátette, az észak-koreaiakat egyesített orosz egységekben és egyelőre csak a kurszki fronton vetik be, de olyan információik vannak, amelyek arra utalnak, hogy alkalmazásuk a frontvonal más részeire is kiterjedhet. Kiemelte,

Az ukrán elnök szerint most először tényleg elkezdte bevetni az ukrán erők ellen Oroszország a kölcsönkatonákat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!