Más nyaralásra készüljünk idén

Válságévet tudhat maga mögött a turizmus és a vendéglátás, emberemlékezet óta nem volt ilyen drámai és hirtelen visszaesés az ágazatban. „Annak ellenére, hogy 2020 júliusában és augusztusában a belföldi turizmus némileg fokozottabb forgalomnak örvendhetett, az összkép nagyon borús, szinte katasztrofális” – mondta el lapunknak Kiss Róbert Richárd. Az ismert turisztikai szakújságíró hozzátette: a több mint egy éve tartó járványhelyzet, az időszakos lezárások és főleg a külföldi vendégek elmaradása olyan veszteségeket okozott a hazai turizmusnak, amelyet nem képes ellensúlyozni az, hogy tavaly nyáron sokan a belföldi nyaralást választották a tengerpartok helyett.

Felértékelődött a belföld

Az idei évvel kapcsolatban pedig még sok a bizonytalanság. „Idén nyárra már lehetséges, hogy visszatérnek a külföldi vendégek, ez azonban Magyarország és a küldő országok átoltottságától függ. Ugyanakkor erős érdekek fűződnek ahhoz, hogy – amennyiben ez lehetséges – az idei nyár már nyitottabb legyen. A szolgáltatók, az éttermeket, hoteleket működtető vállalkozások az utolsó tartalékaikat élik fel, és bár a többség még kitart, már ma is vannak olyanok, akik befejezték a tevékenységüket.”

Nem látnak előre

„A tavaly tavaszi lezárások éppen akkor kezdődtek, amikorra az új, fine dining vonalunk elkezdett végre szemmel is látható eredményeket, sőt, szakmai elismeréseket hozni” – mondta Benke Dávid, a gyáli Galopp Major étterem tulajdonosa. „De abban bízunk, hogy ezt idővel visszaadja nekünk a sors, rendezvényhelyszínként viszont komoly segítség lenne, ha a lezárási és nyitási szabályok egyértelműek lennének és lehetnének már nagyobb rendezvények, például lakodalmak. Tavaly ugyanis sokszor azt sem tudtuk időben, hogy egy adott eseményt, például egy esküvőt egyáltalán megtarthatunk-e, vagy ha igen, milyen keretek között” – fűzte hozzá a vendéglős.

Kiss Róbert Richard szerint a jelenlegi nehéz helyzetben pozitív fejlemény a lépcsőzetes nyitás, valamint az, hogy a hazai közönség figyelme a belföldi utazások felé fordult. „Nem csupán kényszer, hanem trendi lett a belföldi nyaralás. Ezzel párhuzamosan új célpontok is felértékelődtek. Nem csupán a Balaton és a Tisza-tó jön szóba, hanem például Sopron és Kőszeg környéke, a történelmi borvidékek, így például Szekszárd, valamint nagyon sokat fejlődött és vonzó célponttá vált Észak-Magyarország is.” Mindezek miatt a belföldi turizmus erősödése tartós trend maradhat, amely a járvány elmúltával sem szűnik meg.

Családi program lett a borturizmus

A borturizmus lehetőségeiről szólva a szakember elmondta: sokat fejlődött ez a terület, és maguk a borászatok is. „Felismerték, hogy komplex programokkal, élményekkel kell várni a látogatókat, és ennek megfelelően szervezték a kínálatukat is. Ma már nem csak a borról szól a borturizmus, hanem olyan pluszokat ad, amelyek a család több tagjának is élményt nyújtanak. A borkóstoláshoz kapcsolt kulturális programok, a tájakat bemutató barangolások, a játszótér, az alkoholmentes italok, például helyi, kézműves szörpök biztosítása a bortúrákat olyan komplex élményprogrammá alakították, amelyek azok számára is vonzóak lehet, akik önmagában a borért nem vállalkoznának az utazásra.

A borturizmus változása valóban felgyorsult a járvány alatt. A szabadba és az online térbe helyezte át az ilyen jellegű eseményeket a koronavírus okozta járványhelyzet, amely tartós trendnek bizonyulhat – nyilatkozta a közelmúltban Schieber Anita, a Schieber Pincészet tulajdonosa és vezetője.

Schieber Anita, a Schieber Pincészet tulajdonosa Schieber Anita, a Schieber Pincészet tulajdonosa

Élmények biztonságban

Az ismert szekszárdi borászat közleménye leszögezi: a lezárások alatt a borturizmust nem lehetett ott folytatni, ahol a koronavírus megjelenése előtt abbahagyták. „A biztonságot tartottuk elsődlegesnek, ezért szigorú rendszerességgel fertőtlenítettük a felületeket, így például az asztalokat, kilincseket. A távolságtartás biztosításában sokat segített az éttermünk terasza, emellett ahol szükséges volt, ott minden esetben maszkot és kézfertőtlenítőt biztosítottunk a vendégeknek és kollégáinknak egyaránt. Ami nagyon fontos, hogy ebben az időszakban felértékelődtek a szabadtéri rendezvényeink. Eredetileg járványvédelmi okokból igyekeztünk mindent, amit csak lehetett, szabadtérre szervezni, de természetesen hamar láttuk, hogy a kellemes időjárásban, szép környezetben megvalósított kóstolásaink egy új élményt jelentenek a vendégeknek is. Persze a korábbi években is voltak szabadtéri eseményeink, de tavaly májustól kezdve ezek igazán hangsúlyosakká váltak. Azt gondolom, hogy ez a trend tartós marad, hiszen a járvány elmúltával is vonzó és maradandó élmény lesz majd a borkóstolással egybekötött dűlőtúránk” – mondta el Schieber Anita.