Aggasztó részletek derültek ki a Navalnij-ügyről

Szombaton Németországba szállították, a legutolsó hírek szerint továbbra is kómában fekszik.

A megfigyelés kiterjedtsége abszolút nem lep meg, ennek már eddig is tudatában voltunk. Az viszont meglepő, hogy ezt mindenkinek elmesélik

Pontosan tudták például, hogy mikor kivel találkozott, hány szállodai szobát foglalt a csapata, vagy mikor rendelt szusit. De még arról is volt információjuk, hogy vizet vagy üdítőt iszik éppen Navalnij.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!