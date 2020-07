10 százalékkal esett vissza az ország áramigénye májusban a koronavírus miatt

A járvány mellett az is hozzájárult a csökkenéshez, hogy kettővel kevesebb munkanap volt a hónapban, mint egy évvel korábban.

A lakossági áram ára eközben sem változott, a hatósági szabályozás miatt továbbra is Budapesten a legolcsóbb a villamos energia az uniós fővárosok között, egy kilowattóra 10,76 eurócentbe kerül.

A lap szombati számában ismerteti: a mérséklődés a járvány miatt hozott intézkedéseknek és annak tudható be, hogy az idén májusban két munkanappal kevesebb volt, mint a tavalyiban.

