11 hét szünet után keddtől megnyithatnak a párizsi vendéglátóhelyek

A járdákat és az úttesteket is elfoglalhatják a kávéházi teraszok. Benti kiszolgálás még nem lehet.

A tömegközlekedési járművekre a csúcsforgalmi időkben azonban június 22-ig továbbra is csak munkáltatói igazolással lehet felszállni.

Jean-Baptiste Djebbari közlekedési államtitkár vasárnap azt is bejelentette, hogy a vasúti közlekedés június közepén teljesen helyreáll és a vonatokon minden ülőhelyet el lehet majd foglalni. A járvány kezdete óta a vonatokon, ahogy a tömegközlekedési járműveken is, minden második ülőhelyet szabadon kell hagyni.

Keddtől egyébként a tengerpartok is megnyithatnak és megszűnik az a korlátozás, amely alapján a franciák a lakóhelyüknek csak a 100 kilométeres körzetében mozoghatnak, miután a járvány nem kapott új erőre az általános karantén május 11-i feloldása óta.

Néhány vendéglátóhely már a hétvégén megnyitotta a teraszait Párizsban, de azokat a rendőrség azonnal felszámolta és négy kávéházat meg is büntettek.

A kormány csütörtökön jelentette be, hogy a vendéglátóhelyek szigorú előírások mellett kedden megnyithatnak az egész országban, de a vírus által leginkább veszélyeztetett fővárosi régióban egyelőre csak a teraszokon fogadhatnak vendégeket.

A vendéglátóhelyeknek a támogatásért cserébe tiszteletben kell tartaniuk egy tízpontos chartát, amelyben az egészségügyi és környezetvédelmi előírások mellett az is szerepel, hogy a kiterjesztett teraszokat este 10 órakor be kell zárni a lakók nyugalma érdekében. A városháza csaknem húsz utcát zár le a nyáron a gépkocsiforgalom elől a teraszok kiterjesztésére.

"A járdákat nyugodtan, ha van hely és a parkolóhelyeket is" - mondta Anne Hidalgo főpolgármester a Le Parisien című napilapnak adott interjúban. "Lesznek hétvégék, amikor lezárjuk a forgalom elől az utcákat azért, hogy a bároknak és az éttermeknek több hely jusson" - tette hozzá. Az intézkedés része a fővárosi önkormányzat bárokat és éttermeket féléven át, márciustól szeptemberig támogató programjának.

Nyitott bárrá válhat keddtől Párizs, ahol a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések újabb enyhítésének keretében 11 hét után megnyithatnak a vendéglátóhelyeknek, de egyelőre csak a teraszokon fogadhatnak vendégeket. A fővárosi önkormányzat döntése nyomán azonban azok szinte valamennyi közterületet, a járdákat és a forgalom elől lezárt úttesteket is elfoglalhatják.

