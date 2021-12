120 ezren töltik a karácsonyt koronavírusosan a hivatalos adatok szerint

A friss adatközlés szerint 3586 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 237 330 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 21 645 tesztet végeztek, ezek 16,6 százaléka lett pozitív - jó hír, hogy október óta nem volt ilyen alacsony a pozitivitási ráta a hétköznapokra vonatkozó adatközlésben. Elhunyt viszont 140 beteg, így az elhunytak száma 38 307 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 11 412-vel emelkedett, jelenleg 1 071 772 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy átesett a betegségen. Ennek a jelentős napi növekedésnek is köszönhető, hogy az aktív fertőzöttek száma is jelentősen csökkent: egy nap alatt közel 8 ezerrel. Ekkora napi csökkenésre utoljára májusban, a 3. hullám leszálló ágában volt példa. Jelenleg 127 251 fő az aktív fertőzöttek száma.

Tovább csökken a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is: jelenleg 4827 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 454-en vannak lélegeztetőgépen. Előbbi 332-vel, utóbbi 10-zel csökkent 24 óra alatt.

A beoltottak száma 6 245 773 fő, közülük 5 957 571 fő már a második oltását is megkapta, 3 136 000 pedig már a harmadik oltást is felvették. A beoltottak több mint fele tehát már a megerősítő oltást is felvette. Harmadik oltásból valamivel több mint 11 ezret adtak be egy nap alatt, az első oltást eközben 6363 ember kapta meg.

A kiemelt kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással.

A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt: