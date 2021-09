140 millióért utaztatja kollégáit a közmédia

A Médiaszolgáltatás-támogató Vagyonkezelő Alap augusztus elején írt ki közbeszerzést a munkatársainak külföldi utaztatására, s rövid idő alatt már meg is lett az egyetlen, és egyben nyertes ajánlattevő. Ez nem más, mint a Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely 140 millió forintért vállalta be a köztévés dolgozók reptetését a világban.

A Mauri Utazási Iroda, amely Budapest belvárosának a szívében található cég azt vállalta, hogy az MTVA munkatársainak külföldi légi utaztatását és a hozzájuk kapcsolódó földi szolgáltatásokat (autóbérlés, egyéb menetjegy, esetenként szállás valamint kiegészítő szolgáltatások) leszervezi, valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújt Európán belül és Európán kívül a szerződés időtartama alatt. A megrendelni kívánt alapmennyiség 100 millió forint, amelynek 70 százalékára vállal a Megrendelő lehívási kötelezettséget, 40 millió forint pedig opcióként kerül meghatározásra.

A Mauri Kft.-nek jól jött a megbizatás, hiszen a pandémia miatt a 2020-as évük nem sikerült túl jól. Az Opten adatai szerint 2019-ben még 5,8 milliárd forintos nettó árbevételt könyvlehettek el, míg 2020-ban már csak a harmadát, 1,3 milliárd forintot. Mindez rányomta a bélyegét az adózás utáni eredményükre is, ahol szintén csökkenést szenvedtek el, 146,7 millió forintról 97 millió forintra zsugorodott nyereségük.

Az utazási cég honlapján arról tájékoztatják az ott böngészőket, hogy a Mauri kifejezéssel Kiribatin, a 33 korallszigetből álló paradicsomban így köszöntik egymást az emberek, s jelentését többféleképpen is le lehet fordítani: "Légy egészséges,/Üdvözöllek/Légy áldott"! Az egészség pedig nem árt, mert egy ismételten felfelé futó pandémiában az utazások nehézségekbe ütköznek.

A harmadik, emlékeztető oltás beadásával a korábban kínai, vagy orosz oltást kapók előtt is megnyílt az út a nyugati országok felé. Ehhez azonban nem mindegy, hogyan töltjük le az Európai Uniós Covid-igazolványt. Egy hasznos kiskapu, amely kapóra jött.

Nem ismeretlen az MTVA számára a Mauri Kft., hiszen az utolsó, 2019-ben kiírt utaztatási közbeszerzésükön is ők nyertek, s akkor is 140 millió forintból gazdálkodhattak. Tehát az idei kiírás nem vette figyelembe a pandémia okozta inflációs költségnövekedést, azaz mondhatni, hogy a jelenlegi árakhoz képest kisebb büdzséből kell kihoznia a cégnek ugyanazt, mint két éve.

Az utazási cég egyébként idén más közbeszerzéseken is sikeres. A MÜPA Budapest-Művészetek Palotája útvonaltervezési és menetjegyszolgáltatási tevékenységét is ők kapták meg 79,2 millió forintért, valamint a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak 500 millió forintért szerveznek bel- és külföldi utazásokat. 2019-ben a Birkózó Szövetség sportolóit reptették 200 millió forintért, sőt, a közbeszerzési hatóság adatai szerint korábban már a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjával, a Magyar Nemzeti Filmalappal, a Gazdasági Versenyhivatallal, a Magyar Vívó Szövetséggel, az MFB-vel és az Állami Számvevőszékkel is szerződtek utazásszervezési feladatokra.