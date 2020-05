25-30 százalékkal kevesebb üzemanyagot tankoltunk áprilisban

Inkább az a jellemző - tette hozzá Grád Ottó -, hogy rövidített nyitva tartással működnek a kutak, ezzel is csökkentve a veszteséget.

A főtitkár elmondta, a kínálattal nincsen gond, hiszen olaj van bőséggel, viszont az üzemanyag-kereslet Magyarországon is jelentősen visszaesett a töltőállomásokon.

A márciusi állapothoz képest a gázolaj értékesítése 25 százalékkal, míg a benziné ennél nagyobb mértékben, akár 30 százalékkal is visszaesett áprilisban Magyarországon - mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

