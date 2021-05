28-an hunytak el koronában mára virradóra, továbbra sem gyorsult vissza az oltási tempó

448 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 803 567 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 28 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 682 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 689 166 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 84 719 főre csökkent. Február 27-én jelentettek utoljára 90 ezernél kevesebb aktív fertőzöttet.

999 beteget ápolnak kórházban lélegeztetés nélkül és 121-en vannak lélegeztetőgépen, vagyis összesen most 1120 fő van kórházban koronával az országban. Tavaly október 10-én volt ez az adat utoljára ilyen szinten.

A beoltottak száma 5 084 642 fő, közülük 3 445 557 fő már a második oltását is megkapta. Tegnap tehát 28 380 oltást adtak be, ami továbbra is nagyon visszafogott tempót jelez.