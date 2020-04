484 milliárd dolláros csomagtervet fogadott el az amerikai szenátus

Eredetileg 320 milliárd dolláros lett volna, csak a kkv-k segítését célozva. Így már a kórházaknak is mentőövet dobnának vele.

A pénzügyi csomagot a héten még a képviselőháznak is el kell fogadnia. Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője jelezte újságíróknak: Nancy Pelosi, szintén demokrata párti házelnök már folytatja róla a tárgyalásokat a pénzügyminiszterrel és a képviselőház vezető republikánus politikusaival.

A segélycsomagról napok óta egyeztetett Steve Mnuchin pénzügyminiszter a szenátus vezető politikusaival. A terv Donald Trump amerikai elnök támogatását is élvezi. Az elnök korábban számtalan Twitter-bejegyzésben nógatta a törvényhozókat, hogy vitassák meg és fogadják el a csomagtervet.

