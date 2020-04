5000 munkás jött haza a koronavírus miatt az építőiparba

A vállalatcsoport kampányt is indít a hazaérkezett szakemberek meggyőzésre, sőt az elmúlt hetekben már két hazatérő szakmunkás brigádnak – 20 főnek – is volt lehetőségük munkát biztosítani.

Csupán pár száz hazaérkező szakember próbált eddig itthon és a szakmáján belül elhelyezkedni a KÉSZ Csoport tapasztalatai alapján. A legtöbben a családjuk miatt tértek vissza Magyarországra, így szerintük most az az ágazat egyik legfontosabb feladata, hogy perspektívát biztosítson és meggyőzze őket az itthon maradásról.

Az iparági adatok szerint 2008 óta az elmúlt években mintegy 30 ezer építőipari szakmunkás és mérnök helyezkedett el a magyar határokon kívül, ennek a becslések szerint mintegy 15-20 százaléka érkezhetett most haza a járvány miatt, írja a KÉSZ Csoport pénteki közleménye.

