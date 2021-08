6,4 százalékos éves gazdasági növekedéssel számol a kabinet - jöhet az adóvisszatérítés és a nyugdíjprémium

A kabinet tegnap megtartott ülése kapcsán két kérdéskörben tájékoztatta a sajtót a mai kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

Így az afganisztáni helyzet és az aktuális járványhelyzet került terítékre.

A kancelláriaminiszter a afganisztáni magyar szerepvállalással kapcsolatban elmondta, hogy arra 20 évvel ezelőtt amerikai kérésre került sor, és most a távozás is az amerikai akaratnak megfelelően történik.

Az állapotok kaotikusak, nincs világos forgatókönyv a helyzet rendezésére, a szövetségesek ereje a kabuli reptér biztosítására elegendő, és a fő cél Magyarország részéről az, hogy a magyarokat kihozzák a veszélyes térségből.

Mint Gulyás fogalmazott „ez egy kudarcos misszió” volt, de a végső értékelésre a mostani akciót követően kerülhet sor.

Ruszin-Szendi Romulusz a Magyar Honvédség parancsnoka meghívottként vett részt a tájékoztatón.

Ő elmondta, hogy egy különleges műveleti osztagot hoztak létre a kimenekítés sikeres lebonyolítása érdekében, és közel Kabulhoz felállítottak egy előretolt műveleti bázist, ahová a kimenekített személyeket szállítják. Eddig 78 főt juttattak biztonságos helyre, 10 családot, köztük 30 gyereket.

A főparancsok mindenkit arra kért, hogy ne kutakodjon senki az interneten, mindenről részletes beszámolót ad majd a honvédség, ha már minden érintett személy már hazatért a térségből.

Nem ismétlődhet meg 2015

Gulyás Gergely újságírói kérdésre reagálva elmondta, hogy az Afganisztánban kialakult helyzet miatt jelentős migrációs nyomásra számít a magyar kormány is, ugyanakkor hozzátette, hogy az Unió egyértelművé tette, és ezt az álláspontot képviseli most Németország is, hogy a 2015-ös helyzet nem ismétlődhet meg, és a környező országokat kell megerősíteni annak érdekében, hogy a menekülthullámot meg lehessen állítani.

A menekültek kötelező elosztási mechanizmusát Magyarország továbbra sem fogadja el – tette hozzá.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a magyarokat minden körülmények között kimenekítik, és ha van szabad hely az odaküldött repülőn, akkor szövetséges országok állampolgárait is szívesen elhozzák Afganisztánból.

Távolról kapcsolódott az afganisztáni helyzethez az ATV kérdése: mit szól a kormány ahhoz, hogy Bencsik András a Demokrata főszerkesztője a tálib harcosokhoz hasonlította az ’56-os felkelőket, Gulyás úgy reagált, hogy „nem tekinti sajátjának ezt az összehasonlítást”.

Járványhelyzet: a 4. hullám alapvetően tér el az első háromtól, hiszen rendelkezésünkre áll az oltás

A tegnapi ülésen áttekintette a kormány a járványhelyzetet.

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban közölte: Európán belül még mindig Kelet-Európában, és azon belül is Magyarországon a legkedvezőbb a helyzet, bár a 4. hullán hozzánk is megérkezik.

Ez ugyanakkor alapvetően eltér majd az első háromtól az oltások elérhetősége miatt; és ezért a védekezési intézkedések is el fognak térni az első három hullámban alkalmazottaktól.

A leghatékonyabb védekezés az oltás, és mindegyik vakcina megfelelő – tette hozzá.

A beoltottak esetében átlag minden 500 emberből maximum egy kapja el a betegséget, és esetükben is enyhe lefolyással kell csak számolni.

A harmadik oltást eddig 185 ezren vették fel, és további 8 millió vakcina áll még rendelkezésre, vagyis még egy esetleges negyedik oltásra is elegendő mennyiség van az országban oltóanyagból.

Az iskolákban, a 12 és a 18 éves korosztály körében hamarosan megindul a négynaposra tervezett oltási akció, se munkahelyi, se iskolai, sem pedig óvodai korlátozásokra nem kell készülni, az országot pedig nem kell bezárni, hangsúlyozta a miniszter.

A legbiztosabb védelmet a járvány ellen továbbra is az oltás biztosítja, ezért, aki teheti, az oltassa be magát – hangsúlyozta Gulyás.

A kormányinfón elhangzott, hogy új oltási kampányt is indít hamarosan a kabinet.

6,4 százalékos éves gazdasági növekedés

A gazdasági helyzetet is áttekintette a kormány a tegnapi ülésén.

A negyedéves gazdasági növekedés 17,9 százalék volt, ami a spanyol és a francia után a harmadik legmagasabb növekedési ráta egész Európában. Magyarországon kívül mindössze Svédország, Lengyelország és Románia érte el mostanra a járvány előtti gazdasági teljesítményét.

Ez nem várt siker – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a rendszerváltás utáni legjobb év lehet az idei.

Mindezek miatt valósággá válhat a családok személyi jövedelem adóvisszatérítése, és nyugdíjprémiumra is számítani lehet, sőt, most úgy látják: eddig soha nem látott mértékű nyugdíjprémium lehet.

6 százalékos növekedéssel számol az egész évre a kormány, így azoknál, akiknek a nyugdíja meghaladja a 80 ezer forintot, a prémium összege 50 ezer forint lehet.

A munkanélküliség mértéke is rendkívül alacsony, és a foglalkoztatottak száma elérte a 4,7 milliós csúcsot.

A kancelláriaminiszter további, nem részletezett gazdaságélénkítő intézkedéseket is beharangozott, és még azt is elmondta, hogy a várt, 6,4 százalékos éves gazdasági növekedés miatt ( az előzetesen tervezett 4,3 helyett) a pénzügyminiszter már módosította a költségvetést is.



Személyi hír: Orbán Balázs politikai igazgató lesz a miniszterelnök mellett

Gulyás Gergely egy személyi hírt is bejelentett: Orbán Balázst, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesét, parlamenti és stratégiai államtitkárát politikai igazgatóvá nevezték ki, így a miniszterelnökségen betöltött pozíciója mellett a miniszterelnök mellett is dolgozni fog, államtitkári minőségben.

Újságírói kérdésre Gulyás hosszan beszélt a budapesti közállapotokról, közbiztonsággal és köztisztasággal kapcsolatos problémákról. A kormány megteszi, ami az ő dolga, vagyis a rendőrségen keresztül felel a közbiztonságért, de minden más a főpolgármester, a főváros kompetenciája.

A Huxit-tal kapcsolatos újságírói felvetésre a kancelláriaminiszter azt mondta, hogy Kövér László, Novák Katalin és Varga miniszter úr is a sajtónyilatkozataikban minden esetben elkötelezettek az uniós tagság mellett, és, ahogy Gulyás fogalmazott: "Magyarország érdeke az uniós tagság, és ez a kijelentés a következő 4 évre is vonatkozik."

Gulyás szerint nekünk jár a pénz Norvégiától. Szerinte két lehetőségünk van, az egyik, hogy az igazságügyi miniszter megvizsgálja, hogy jogi úton tudunk-e valamilyen keresetet érvényesíteni a sakandináv országgal szemben. A másik pedig, hogy az egységes piacról szóló döntésnél a tagállamok vétójoggal élhetnek.

Arra az újságírói kérdésre, hogy zárt térben esetleg ismét kötelezővé teszik-e a maszkviselést, Gulyás úgy reagált, hogy ezt pillanatnyilag nem látja indokoltnak a kormány.