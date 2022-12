8 milliárddal tovább drágul az atlétikai stadion

246 milliárd forintra emelkedik az atlétikai stadion költsége egy friss kormányhatározat szerint - vette észre a 444. Ez a kormányhatározat nemcsak azért érdekes, mert most minden fillérre szüksége van a költségvetésnek és inkább a takarékoskodás útját kellene követni, hanem azért is, mert november 21-én Lázár János miniszter még úgy nyilatkozott a 444-nek, hogy nem hiszi, hogy emelkednének a kivitelezés költségei.

Legutóbb októberben emelték a beruházásra szánt forrásokat, 35 milliárddal 238 milliárdra.

Az atlétikai stadionnal kapcsolatban megkérdeztük Baranyi Krisztinát, Ferencváros polgármesterét is a lapunknak adott interjúja során, akkor úgy nyilatkozott: egyelőre rendben zajlanak a folyamatok, melyekben megállapodtak. A közpark kialakítása, a szintén feltételként szabott szakrendelőre is megérkezett az 5,6 milliárdos forrás kétharmada és el is kezdődött az építkezés. Ahogy a két nagyon rossz állapotú háztömb rehabilitációja is folyamatban van.