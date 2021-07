88,7 milliárdból épül meg 20 kilométernyi autópálya Baranyában

Letették kedden az M6-os autópálya Bóly és Ivándárda országhatár közötti szakaszának alapkövét. A szakasz 20 kilométeres, és nettó 88,7 milliárd forintból épül, a tervek szerint 2024 elejére fejezik be.

A baranyai Nagynyárádon megejtett alapkőletételen Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára beszélt. Azt mondta, a kormány korábban sohasem látott nagyságrendű fejlesztéseket valósít meg rendkívüli tempóban a hazai közúthálózaton. Azt is hangsúlyozta, hogy a gazdaságélénkítést is megalapozó kiemelt szakpolitikai törekvés, hogy a megyei jogú városok és az országhatár gyorsforgalmi utakkal is elérhető legyen.

Mosóczi László beszédet mond az alapkőletételen a baranyai Nagynyárádon 2021. július 13-án. (Fotó: MTI/Kiss Dániel) Mosóczi László beszédet mond az alapkőletételen a baranyai Nagynyárádon 2021. július 13-án. (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

Négy év múlva már minden megyei jogú városnak lesz négysávos közúti összeköttetése, az évtized közepére a 2010-es háromhoz képest tizenegy határállomásig juthatunk el gyorsforgalmi utakon - tette hozzá. Az államtitkár szerint e fejlesztések "közelebb visznek" azon terv megvalósulásához is, hogy Magyarországon bármely településről 30 percen belül elérhető legyen egy négysávos út.

Mosóczi László utalt rá, hogy a közúti közlekedésfejlesztési terveket a 2016-ban elindított, jelenleg 3600 milliárd forint keretösszegű útprogram összegzi. A kormány tavaly decemberben négy projekt kivitelezéséről és több mint hetven előkészítéséről döntött - fűzte hozzá, majd rámutatott, a négy kivitelezésre - amelyek egyike az M6-os Bóly-Ivándárda szakasza - 430 milliárd forintot különítenek el a 2021-2024 közötti éves költségvetésekben.

Az államtitkár a Bóly-Ivándárda országhatár közötti sztrádaszakaszról azt mondta, hogy a fejlesztés javítja a közlekedési feltételeket Dél-Baranyában, és beköti Villány térségét a hazai és nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba. A beruházással teljes körűen kiépül a Balti-tenger és az Adria közúti kapcsolatát megteremtő észak-déli folyosó magyarországi szakasza - mondta el.