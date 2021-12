A 2021-es Év embere: Elon Musk

A világ leggazdagabbja, Elon Musk lett az év ember a Time magazinnál 2021-ben. Az amerikai lap először 1927-ben osztotta ki a címet, melyet tavaly Joe Bidennek és Kamala Harrisnek ítéltek oda. A titulus egyébként nem feltétlenül pozitív, a címmel a magazin az adott év legnagyobb hatású személyét próbálja bemutatni.

A vállalkozó technológiai fejlődéshez való hozzájárulása megkérdőjelezhetetlen. Tervei szerint már a mi életünkben megkezdődhet a Mars kolonizálása, de a zöld energia használata révén a klímaváltozás elleni harcot is próbálja segíteni.

Az Év embere 2021-ben. Fotó: Depositphotos Az Év embere 2021-ben. Fotó: Depositphotos

„Nehéz környezetben nőtt fel, és nagyon különleges aggyal született. Az ilyen helyzetben lévő emberek 99 százaléka nem jött volna ki egy ilyen helyzetből" - mondja Antonio Gracias, Musk közeli barátja, aki két évtizede a Tesla és a SpaceX igazgatótanácsában is helyet foglal .

A Time kitér Musk közösségi médiás ámokfutásaira is. Ugyanakkor azt is kiemelik, hogy a milliárdos a világ egyik legbefolyásosabb influenszere, aki egyetlen Twitter-bejegyzéssel is képes alakítani a tőzsdét.

Musk 1971-ben született Dél-Afrikában, családja a bányászatból gazdagodott meg. Komoly szerepet játszott a PayPal felemelkedésében, 2002-ben megalapította a SpaceX-et, nem sokkal később pedig befektetett a Teslába.

Korábbi munkatársai kicsinyesnek, kegyetlennek és ingerlékenynek írták le Muskot. Nemrég vált el Grimes zenésznőtől, hetedik fia édesanyjától.

„Okos, ha üzletről van szó, de nem az emberekhez való empátia nem a sajátja” – mondja testvére és üzlettársa, Kimbal Musk.

A pénz számára eszköz, nem cél. A Time szerint Musk a végtelen lehetőség avatárja, aki bevezet minket az újratervezett világba, ahol a Föld és az emberiség még megmenthető.