A Bankszövetségnél is megtalálták Patai Mihály utódját

Becsei András az elnök, Jelasity Radován az alelnök



Patai Mihályt áprilisban nevezték ki a Magyar Nemzeti Bank alelnökévé - így korábbi munkhalyein gondoskodni kellett pótlásáról. Az UniCredit Bank élén Tóth Balázs váltotta, a Bankszövetség friss közleménye szerint pedig a banki érdekképviseletnél is megvan az utódja: Becsei András eddigi alelnök veszi át a helyét.

A Magyar Bankszövetség 2019. július 1-jén tartott rendkívüli testületi ülésén az így megüresedett alelnöki pozícióra Jelasity Radován eddigi elnökségi tagot választották meg. Új elnökségi tagként kapott mandátumot a döntéshozó testülettől Búza Éva és Vida József.

A frissen megválasztott bankszövetségi elnök felszólalásában kiemelte, hogy a Magyar Bankszövetség folytatni kívánja az eddigi konstruktív együttműködést a kormányzattal és a jegybankkal, melynek révén a bankszektor stabil pénzügyi hátteret tud biztosítani az EU-s átlagot meghaladó növekedéshez.



Bő fél év múlva újra választani kell

A Magyar Bankszövetségben a rendes tisztújítás háromévente esedékes, legközelebb 2020 tavaszán. Így a most megválasztott tisztségviselők a jövő év tavaszáig terjedő időszakra vállalták feladatukat, amikor teljes tisztújítás keretében választ majd a szövetség új elnökséget, felügyelő bizottságot és etikai bizottsági elnököt.

Az új alelnök az Mfor.hu-nak: 2020-2021 vízválasztó lehet a hazai bankrendszerben

"Ha nem is az idén, de 2020-2021-ben már sokkal reálisabb képet kapunk arról, mely bankok lesznek képesek hosszabb távon is hatékonyan működni Magyarországon. Ezért is nagyon fontos a Budapest Bank tervezett privatizációja. Azért nem minden nap történik meg, hogy egy nagybank eladósorba kerül"