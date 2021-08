„A Covid ellenére is folyamatosan történtek transzplantációk”

A napokban járta körbe a sajtót a hír, hogy májusban tüdőtranszplantációval sikerült megmenteni egy koronavírusos beteget az Onkológiai Intézetben, mert a vírus annyira tönkretette a tüdejét, hogy kizárólag így lehetett megmenteni az életét. Magyarországon ez volt az első ilyen műtét, de egész Európában épp egy évvel ezelőtt, tavaly májusban végezték el az első koronavírusos beteg tüdőátültetését Bécsben.

„Ez a tüdőtranszplantáció is óriási siker a koronavírus elleni küzdelemben. De az első hullám kezdetén még igen keveset tudtunk az új kórokozó által okozott betegségről. Akkor még a donációk éllovasának számító Spanyolországban is csökkent a szervdonációk és átültetések száma, ahogy hazánkban is. Akkor szinte Európa-szerte leállították a transzplantációkat, főleg az élődonoros veseátültetéseket, de Magyarországon még akkor is mindvégig működtek a szervdonációs és transzplantációs programok, valamint a nemzetközi szervcsere, szigorú járványügyi szabályok betartása mellett" – mondta Dr. Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatója lapunknak.