A Földközi-tengert lassan át lehet nevezni Plasztik-tengerre

Legalább 50 ezer műanyagrészecskét eszünk meg évente

És hasonló mennyiségben lélegezzük be a mikroműanyagokat, valamint rengeteg plasztikrészecske kerül a szervezetünkbe a palackozott vizek, sőt, a csapvíz fogyasztásával is a világ első műanyagfogyasztást vizsgáló tanulmánya szerint. A valós mennyiség azonban még ennél is sokkal több lehet, mert a táplálékainknak egyelőre csak nagyon vékony szeletét elemezték mikroműanyag-tartalom szempontjából.