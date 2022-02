A hétvégén 233-an haltak meg, és 3 ezer alatt az új oltások száma

Közölte a hétvégi összesített koronavírus-adatokat a kormányzati tájékoztató portál. Ezek szerint 13 261 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 759 685 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, viszont csökkent az ismert aktív fertőzöttek száma, ez jelenleg 189 560. Elhunyt újabb 233 beteg, így az elhunytak száma 43 299-re emelkedett.

Kórházban jelenleg 4741 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépen.

A portál szerint "a hétvégi oltási akción is több ezren vettek részt", és ez igaz is, bár a több ezer ebben az esetben összesen 2920 beadott oltást jelent. Ettől függetlenül az oltási akciók folytatódnak: minden csütörtökön, pénteken, és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.