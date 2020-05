A járvány ellenére a magyar gazdaság Európa élvonalában

Számos európai ország gazdasága esett vissza mind negyedéves, mind éves összevetésben. Így az eurózóna és a teljes EU GDP-je is csökkent az első negyedévben.

Érdekesség, hogy a magyar gazdaság régiós összevetésben is remekelt, hiszen a V4-ek között éllovasok lettünk. Közép-Európában Szlovákia teljesített a leggyengébben, ők 4,1 százalékkal estek vissza, míg a csehek 2,2 százalékkal. Éves bázison a magyar mellett a lengyel tudott még bővülni, ők 1,6 százalékos növekedés tudtak elérni.

Az esetszámokat és az áldozatokat tekintve a járvány nagy veszteseinek számítanak a mediterrán államok, és úgy tűnik, hogy ez a gazdasági visszaesésben is tükröződik. Az első negyedévben éves bázison a francia gazdaság 5,4, az olasz 4,8, míg a spanyol 4,1 százalékkal zuhant.

Ha az egyes országokat nézzük, akkor Magyarországnak nem lehet oka panaszra, noha a korábbi erőteljes növekedés nálunk is megbicsaklott, és negyedéves bázison már visszaesés volt. Ugyanakkor éves bázison a magyar gazdaság az egyik legjobban teljesítő ország volt, hiszen a 2,2 százalékos éves növekedés a harmadik legjobb volt a közösségen belül. Eközben számos nyugat-európai ország, így az EU legerősebb gazdasága, a német már recesszióba esett.

Az Eurostat pénteken publikált adatai szerint a szezonálisan igazított GDP az euróövezetben 3,8 százalékkal, míg az Európai Unióban 3,3 százalékkal csökkent 2020 első negyedévében az előző negyedévhez képest. A szakértők az elmúlt hetekben nem véletlenül figyelmeztettek, hogy a járvány miatti visszaesés még a 2009-es válságnál is súlyosabb lehet. Az Eurostat közleménye szerint ugyanis az éves bázisú visszaesés 1995 óta a legrosszabb. Ehhez hasonló, de ettől némileg elmaradó volt az európai országokban a 2009-es év kezdete, amikor éves bázison 2,96 százalékkal esett vissza az EU gazdasága.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!