A kormány kedvenc kommunikációs ügynöke beszáll az építőiparba

Az állam központosított kommunikációs tendereinek egyik, ha nem a legnagyobb nyertese a fiatal, sajtóhírek szerint Fidesszel szimpatizáló Balásy Gyula és cégei. 2018 óta már minden megbízás hozzá fut be, bár korábban sem volt vérre menő verseny a Rogán Antal minisztériuma alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal tenderein. A hivatal három szereplő között szórta szét a feladatokat, ám tavaly nyáron Csetényi Csabát és a jelenleg ÁFA-csalás gyanújával bíróság előtt álló Kuna Tibort ki nem zárták a versenyből. A látszólagos versenyből így már semmi nem lett, ami feladat volt, versenytárs hiányában mind Balásy Gyula cégeihez került. Két zászlóshajó cége, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. mellett azonban van még más, szintén a reklámpiac valamely szegmensében ügyködő cége is.

Az Opten adatai szerint Balásy Gyula céghálójába tartozik

a médiareklám főtevékenységű Media Dynamics Kft.,

az üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó Lounge Communication Kft., valamint

Lounge Consuling Kft.,

a konferencia, kereskedelmi bemutató szervezésével foglalkozó Moonlight Event Kft.,

és végül, de nem utolsó sorban az édesanyjával közösen birtokolja a veszprémi székhelyű Dermato-Med Bőrgyógyászati Bt.-t.

A cégháló az elmúlt napokban egy újabb társasággal bővült - vettük észre az Optenben. A cégbíróság szeptember 23-án jegyezte be ugyanis a Lounge Homes Kft.-t, melyet pár héttel korábban, szeptember 9-én alapított Balásy Gyula 3 millió forintos jegyzett tőkével.

A céget azonban nem a jól ismert területen történő további terjeszkedés, esetleg még nem bejáratott szegmensek lefedése céljából hozta létre Balásy Gyula. Egy teljesen új, mondhatni ismeretlen ágazatban szeretné megvetni a lábát.

A Lounge Homes Kft. - mint arra a neve is enged következtetni - az ingatlanpiacon fog tevékenykedni. A fő tevékenysége ugyanis lakó- és nem lakó épület építése. Emellett tevékenységi körként felvette még az épületépítési projekt szervezését is.

A társaság egyedüli tulajdonosa és egyben ügyvezetője is maga Balásy Gyula lett. Székhelyként pedig a sajtóban megjelent információk alapján a nemrég megvásárolt Rózsadombi villát jegyezte be a Felső Zöldmáli út 72. szám alatt. A nyár végén megjelent hírek szerint a korábban panzióként működő irodaházba a többi cégét is be fogja költöztetni Balásy Gyula. A 24.hu számolt be arról, hogy augusztus végén az átalakítási munkálatok még folyamatban voltak, mégis a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnak dolgozó New Land Media és Lounge Design Kft. munkatársai már beköltöztek az 1800 méteres telken fekvő, 800 négyzetméteres, 15 szobás irodaházba.