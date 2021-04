A kormány megosztott egy táblázatot arról, hogy az oltások után hányan fertőződtek vagy haltak meg

Oltásügyi táblázatot osztott meg a kormány vasárnap délelőtt a Facebookon. Ebben azt foglalják össze, hogyan alakultak az oltás utáni megfertőződési és elhalálozási adatok az országban, úgy összesített számban, mint százezer oltottra vetítve, és mindezen adatokat tovább bontották oltóanyagok szerint.

Forrás: Magyarország Kormánya / Facebook Forrás: Magyarország Kormánya / Facebook

Mint látható, magas számokat hozott a Pfizer-BionTech szérummal oltottak körében az immunizáció utáni megfertőződés és az elhalálozás. Fontos kiemelni viszont, hogy a Pfizerrel az egészségügyi dolgozók után első körben a legidősebbeket, a krónikus beteg időseket és az idősotthonok lakóit oltották be. Vagyis ebből a vakcinából adták be a legtöbbet. Mindenesetre az leszűrhető, hogy a második oltást is megszerző több mint egymillió személy közül 5714-en betegedtek meg és közülük 273-an haltak meg.