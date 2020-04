Nem lenne beleszólásuk: akár 70 százalékkal is megvághatnák a focisták fizetését

A kormány azonban jött és a vezetőség hóna alá nyúlva a jelek szerint megmentette a klubot. Ha szükség van rá, a végrehajthatják a 70 százalékos bércsökkentést is, hogy biztosított legyen a klub fennmaradása - ehhez a játékosok beleegyezésére nincs szükség.

Ugyanezt alkalmazhatják a kézilabda, vízilabda, röplabda, jégkorong, kosárlabda sportegyesületek, -klubok is.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!