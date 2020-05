A kormány több tagja is inkább a jegybanknak hisz, mint a PM-nek

A jelek szerint már rögtön az elején elakadt a költségvetés kormányzati vitája, abban sincs egyetértés a miniszterek között, hogy mekkora GDP szerint kell megtervezni a bevételek és kiadásokat. Sokatmondó, hogy Gulyás Gergely fontosnak tartotta megemlíteni, hogy több kormánytag is a jegybank álláspontját osztja. Ez azt sugallja, hogy a kormány módosíthat az idei és jövő évi előrejelzésein, amelyek a konvergenciaprogramban szerepelnek, jobb makropályát felrajzolva.

Ez a vita magyarázhatja, hogy a mai Kormányinfón miért nem került szóba a 2021-es költségvetés, holott az elmúlt napokban több hír is megjelent arról, hogy elkészült a büdzsé tervezete , arról szerdai ülésén tárgyalt a kormány. Gulyás Gergely azonban erről egy szót sem ejtett a mai tájékoztatóján. Lapunk több kérdést is küldött az idei és a jövő évi büdzsével kapcsolatban, de ezekre sem válaszolt a miniszter.

Gulyás Gergely megjegyezte, a kormány több tagja is inkább a jegybank véleményét osztja, de a hivatalos kormányzati előrejelzés a Pénzügyminisztériumé.

